Разберите слово по составу: баюкайте. Заранее спасибо)
Русский язык
Разберите слово по составу: баюкайте. Заранее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
те-окончание,кай-суффикс,баю-корень,баюкай-основа
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