1) Определите давление оказываемое на почву катком 45кН ЕСЛИ ЕГО ПЛОЩАДЬ ОПОРЫ РАВНА 1500 СМ2? 2)Алексндррииийская колона в петербурге Имеет массу 600т и площадь опоры 10м2 Определитедавлени колоны на опору 3)Аквалангисты дости...

Физика

1) Определите давление оказываемое на почву катком 45кН ЕСЛИ ЕГО ПЛОЩАДЬ ОПОРЫ РАВНА 1500 СМ2? 2)Алексндррииийская колона в петербурге Имеет массу 600т и площадь опоры 10м2 Определитедавлени колоны на опору 3)Аквалангисты достисты глубины 40 м какова давление морской выдана этой глубине? 4)Определите высоту уровня воды в водонапорной ашне если манометр установлелнный окоо ёё основания показывает 200кПа Плотность воды 1000кг/м3

Автор: Гость