1) Определите давление оказываемое на почву катком 45кН ЕСЛИ ЕГО ПЛОЩАДЬ ОПОРЫ РАВНА 1500 СМ2? 2)Алексндррииийская колона в петербурге Имеет массу 600т и площадь опоры 10м2 Определитедавлени колоны на опору 3)Аквалангисты дости...

Физика
1) Определите давление оказываемое на почву катком 45кН ЕСЛИ ЕГО ПЛОЩАДЬ ОПОРЫ РАВНА 1500 СМ2? 2)Алексндррииийская колона в петербурге Имеет массу 600т и площадь опоры 10м2 Определитедавлени колоны на опору 3)Аквалангисты достисты глубины 40 м какова давление морской выдана этой глубине? 4)Определите высоту уровня воды в водонапорной ашне если манометр установлелнный окоо ёё основания показывает 200кПа Плотность воды 1000кг/м3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
p=F/S   1) p=45000/0,15=300000Па. 2) p=6000000/10=600000Па 3) p=ρgh=412000Па 4) h=p/ρg=20м   Если помог, ставим 5 звезд, говорим спасибо и выбираем как лучшее решение.
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