a^3+8, b^3-27, c^3-64, 216-m^3 разложите многочлен на множители распишите пожалуйста решение.

Гость: Гость:

a^3+8 a^3=-8 a=-2 (т.к кубический корень из 8 будет 2, ну а здесь с - соотвественно) b^3-27 b^3=27 b=3 (т.к кубический корень из 27 равен 3) c^3-64 c^3=64 c=4 (т.к кубический корень из 64 равен 4) 216-m^3 чтобы не усложнять себе задачу, мы не будем ничего из одной ачсти переносить в другую. но равенство будет то же 216=m^3 m=6 (т.к 6^3 равно 216)