Подскажите 1 сантикилометр равен скольки метрам
Алгебра
Подскажите 1 сантикилометр равен скольки метрам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 метров, т.к. приставка Санти означает [latex]10^{-2}[/latex]. Если помог, ставим 5 звезд, говорим спасибо и выбираем как лучшее решение.
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