20 продуктов на День Рождение.
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20 продуктов на День Рождение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вообще то сказали продуктов кэп! 1) Juice 2) Bread 3) Butter 4) Milk 5) Apples 6) Bananas 7) Oranges 8) Potatoes 9) Tomatoes 10) Cucumbers 11) Cheese 12) Water 13) Salad 14) Carrots 15) Melons 16) Water - melons 17) Eggs 18) Onions 19) Lemons 20) Crisps
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