посмотрите на прошлогодние травинки из снега.как вы думаете это живые или засохшие?оргаментируйте свой ответ. помогите пожалуйста.    

Биология
посмотрите на прошлогодние травинки из снега.как вы думаете это живые или засохшие?оргаментируйте свой ответ. помогите пожалуйста.    
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
засохшие им не хватало энергии солнечного света
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