Помогите пожалуйста)! 2(x-7)(x+8) больше =0

Гость: Гость:

(2x-14)(x+8)>=0 2x в квадрате +16х-14х-112>=0 2x в кв.+2х-112>=0 2x в кв.+2х-112=0 D=4-4*2*(-112)= 4+896=900; корень из 900=30 х1= (-2-30)/4 х1= -8 х2= (-2+30)/4 х2= 7 чертим координатную плоскость, отмечаем точки -8 и 7 (закрашенные), методом интервалов находим. х принадлежит (-бесконечность; -8]U[7;+бесконечность).