Помогите пожалуйста)! 2(x-7)(x+8) больше =0
Алгебра
Помогите пожалуйста)! 2(x-7)(x+8) больше =0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2x-14)(x+8)>=0 2x в квадрате +16х-14х-112>=0 2x в кв.+2х-112>=0 2x в кв.+2х-112=0 D=4-4*2*(-112)= 4+896=900; корень из 900=30 х1= (-2-30)/4 х1= -8 х2= (-2+30)/4 х2= 7 чертим координатную плоскость, отмечаем точки -8 и 7 (закрашенные), методом интервалов находим. х принадлежит (-бесконечность; -8]U[7;+бесконечность).
Гость:
(2x - 14) (x+8) >=0 2x^2 + 16x-14x -112 >= 0 2x^2 +2x - 112 >=0 D = 4+ 896 = 900 = 30^2 x1 = (-2 -30)/4 = -8 x2 = (-2+30)/4 = 7 числовая прямая + . - . + -8 7 x>= (- бесконечности; -8] u [7; + бесконечности)
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посмотрите на прошлогодние травинки из снега.как вы думаете это живые или засохшие?оргаментируйте свой ответ. помогите пожалуйста.