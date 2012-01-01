Помогите решить уравнение (x-4)(x+4)-6x=(x-2)
Алгебра
Помогите решить уравнение (x-4)(x+4)-6x=(x-2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x2-16-6x-x+2=0 x2-7x-14=0 x 2 - 7 x -14 = 0 D (Дискриминант уравнения) = b 2 - 4ac = 105 Дискриминант больше нуля (D > 0) => Уравнение имеет 2 вещественных решения (корня) √D = 10.24695076596 x 1 = -b + √D = 7 + 10.24695076596 = 8.6235 2a 2 × (01) x 2 = -b - √D = 7 - 10.24695076596 = -1.6235 2a 2 × (01)
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