Помогите решить уравнение (x-4)(x+4)-6x=(x-2)

Алгебра
Помогите решить уравнение (x-4)(x+4)-6x=(x-2)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x2-16-6x-x+2=0    x2-7x-14=0   x 2 - 7 x -14 = 0 D (Дискриминант уравнения) = b 2 - 4ac = 105 Дискриминант больше нуля (D > 0) => Уравнение имеет 2 вещественных решения (корня) √D = 10.24695076596 x 1   =   -b + √D   =   7 + 10.24695076596   =  8.6235 2a 2 × (01)   x 2   =   -b - √D   =   7 - 10.24695076596   =  -1.6235 2a 2 × (01)  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Петя задумал число, прибавил к нему 3 сумму умножил на 50 снова прибавил 3 умножил  результат на 4 и получил 2012 какое число задумал петя.    
Ответить
Русский язык
Полный разбор слова " снова" как части речи.
Ответить
История
Описать красоту человеческих отношений.
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста)! 2(x-7)(x+8)>=0
Ответить
Литература
Что привлекло вас в рассказе "Макар Чудра"?
Ответить