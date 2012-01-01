Нужно сформулировать признак делимости на 6 , на 15 , на 18

Гость: Гость:

1)Число делится на 6 тогда и только тогда, когда оно делится на 2 и на 3. 2)Число делится на 15 тогда и только тогда, когда оно делится на 3 и на 5.число. 3)Число должно быть чётным и при этом сумма всех цифр должна делиться на 9. Если помог, ставим 5 звезд, говорим спасибо и выбираем как лучшее решение.