Нужно сформулировать признак делимости на 6 , на 15 , на 18
Математика
Нужно сформулировать признак делимости на 6 , на 15 , на 18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Число делится на 6 тогда и только тогда, когда оно делится на 2 и на 3. 2)Число делится на 15 тогда и только тогда, когда оно делится на 3 и на 5.число. 3)Число должно быть чётным и при этом сумма всех цифр должна делиться на 9. Если помог, ставим 5 звезд, говорим спасибо и выбираем как лучшее решение.
Гость:
Число, одновременно делящееся на 2 и на3, делится на 6 Число, одновременно делящееся на 3 и на 5, делится на 15 Число должно быть чётным и сумма всех цифр должна делиться на 9.
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