разберите морфологически два любых глагола         ПОЖАЛУЙСТА

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разберите морфологически два любых глагола         ПОЖАЛУЙСТА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цветет-глагол. Сирень(что делает?) цветет. Н.ф.- цвести, несов. вида, 1спр., в ед.ч., в наст. вр., в 3-м л. Сирень(что делает?) цветет.   шумят-глагол (что делают?) шумят Н.ф.- шуметь, 2 спр., в наст.вр., в мн., ч., в 3-ем л. сосны(что делают?) шумят.
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