разберите морфологически два любых глагола         ПОЖАЛУЙСТА

Гость: Гость:

Цветет-глагол. Сирень(что делает?) цветет. Н.ф.- цвести, несов. вида, 1спр., в ед.ч., в наст. вр., в 3-м л. Сирень(что делает?) цветет. шумят-глагол (что делают?) шумят Н.ф.- шуметь, 2 спр., в наст.вр., в мн., ч., в 3-ем л. сосны(что делают?) шумят.