разберите морфологически два любых глагола ПОЖАЛУЙСТА
Русский язык
разберите морфологически два любых глагола ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цветет-глагол. Сирень(что делает?) цветет. Н.ф.- цвести, несов. вида, 1спр., в ед.ч., в наст. вр., в 3-м л. Сирень(что делает?) цветет. шумят-глагол (что делают?) шумят Н.ф.- шуметь, 2 спр., в наст.вр., в мн., ч., в 3-ем л. сосны(что делают?) шумят.
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