C2H6 + ? = CO2 CO2 + ? = CaCO3 CaCO3 + ? = CaO CaO + ? = CaSiO3 CaO3 + ? = Ca(HCO3)2 Ca(HCO3)2 + ? = Ca(NO3)2

Гость: Гость:

1. 2C2H6 + 7O2 ==> 4CO2 + 6H2O 2. Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O 3. только если CaO + CO2 = CaCO3 4. CaO + SiO2 = CaSiO3 5. Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 = 2CaCO3↓ + H2O 6. только если Ca(NO3)2 = Ca(NO2)2 + O2 , или она не идет.