C2H6 + ? = CO2 CO2 + ? = CaCO3 CaCO3 + ? = CaO CaO + ? = CaSiO3 CaO3 + ? = Ca(HCO3)2 Ca(HCO3)2 + ? = Ca(NO3)2
Химия
C2H6 + ? = CO2 CO2 + ? = CaCO3 CaCO3 + ? = CaO CaO + ? = CaSiO3 CaO3 + ? = Ca(HCO3)2 Ca(HCO3)2 + ? = Ca(NO3)2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 2C2H6 + 7O2 ==> 4CO2 + 6H2O 2. Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O 3. только если CaO + CO2 = CaCO3 4. CaO + SiO2 = CaSiO3 5. Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 = 2CaCO3↓ + H2O 6. только если Ca(NO3)2 = Ca(NO2)2 + O2 , или она не идет.
Гость:
1)2C6H6+15O2=12CO2+6H2O 2)CO2+Cao=CaCo3 3)CaCo3=Cao+CO2 CaO + SiO2 = CaSiO3 Ca(HCO3)2 (прокаливание) --> CаCO3 + H2O + CO2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Спишите расставляя пропущенные знаки препинания . Алексей почу..твовал ,что больше ( НЕ)может что (н..)какая сила ( не ) сдвинет его с места. Долг...
Математика
вместимость бензобака легковой машины 60л.если машина едет с постоянной скоростью,то на 1км потратит 0,15л бензина.на сколько километров хватит по...
Обществознание