Озоглавьте текст .В каком стиле он написан ? Спишите . Подчеркните простые числительные как члены придложения.   В серидине семнадцатого века население земного шара состовляет всего лишь 545 миллионов человек . Ровно через сто ...

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Озоглавьте текст .В каком стиле он написан ? Спишите . Подчеркните простые числительные как члены придложения.   В серидине семнадцатого века население земного шара состовляет всего лишь 545 миллионов человек . Ровно через сто лет оно увеличелось до 725 миллионов .  Еще через столетие население Земли перевалило через миллиард и стало равняться 1 миллиарду 171 миллиону человек. В серидине двадцатого векаоно достигло 2 миллиардов 517 миллионов. По прогнозам ученых 2005 году население Земли достигнет 7 миллиардов человек.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я бы озаглавила " СТАТИСТИКА  О  НАСЕЛЕННОСТИ  НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ" или "ПРОГНОЗ УЧЕНЫХ"  Текст написан в научно-публицистич. стиле  (хотя судить трудно, очень мал текст...)   У Вас в тексте много ошибок, исправляю....   В серЕдине семнадцатого века население земного шара состАвляло  всего лишь 545 миллионов человек . Ровно через сто   лет оно увеличИлось до 725 миллионов . Еще через столетие население Земли перевалило через миллиард и стало равняться 1 миллиарду 171 миллиону человек. В серЕдине двадцатого века оно достигло 2 миллиардов 517миллионов. По прогнозам ученых к 2005 году население Земли достигнет 7 миллиардов человек.  Простые числит.:   века (какого?) семнадцатого   (определение)     увеличилось (когда?) через сто  лет (обстоятельство)   перевалило  (на сколько?) через миллиард  (обстоят-во)  века (какого?)  двадцатого (определение)   
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