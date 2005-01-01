Озоглавьте текст .В каком стиле он написан ? Спишите . Подчеркните простые числительные как члены придложения.   В серидине семнадцатого века население земного шара состовляет всего лишь 545 миллионов человек . Ровно через сто ...

Гость: Гость:

Я бы озаглавила " СТАТИСТИКА О НАСЕЛЕННОСТИ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ" или "ПРОГНОЗ УЧЕНЫХ" Текст написан в научно-публицистич. стиле (хотя судить трудно, очень мал текст...) У Вас в тексте много ошибок, исправляю.... В серЕдине семнадцатого века население земного шара состАвляло всего лишь 545 миллионов человек . Ровно через сто лет оно увеличИлось до 725 миллионов . Еще через столетие население Земли перевалило через миллиард и стало равняться 1 миллиарду 171 миллиону человек. В серЕдине двадцатого века оно достигло 2 миллиардов 517миллионов. По прогнозам ученых к 2005 году население Земли достигнет 7 миллиардов человек. Простые числит.: века (какого?) семнадцатого (определение) увеличилось (когда?) через сто лет (обстоятельство) перевалило (на сколько?) через миллиард (обстоят-во) века (какого?) двадцатого (определение)