какое расстояние проедет легковая машина за 4 часа,если скорость легковой машины 74,8 км/час
Математика
какое расстояние проедет легковая машина за 4 часа,если скорость легковой машины 74,8 км/час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S= t*v1) 4*74,8=299,2(км)Ответ:299,2 километра.
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