среднее арифметическое двух чисел 1,68.Одно число в 3,2 раза больше другого.Найдите эти числа
Математика
среднее арифметическое двух чисел 1,68.Одно число в 3,2 раза больше другого.Найдите эти числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+3.2х):2=1.68 4.2х:2=1.68 2.1х=1.68 х=0.8 первое число 0.8*3.2=2.56 второе число провека (2.56+0.8):2=1.68
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