Одна порода хрунявчиков представлена животными серой и черной масти. При скрещивании черных хрунявчиков хрунята получаются только черные.Скрещивание черных с серыми дает половину хрунят черных половину серых.При скрещивании сер...
Биология
Одна порода хрунявчиков представлена животными серой и черной масти. При скрещивании черных хрунявчиков хрунята получаются только черные.Скрещивание черных с серыми дает половину хрунят черных половину серых.При скрещивании серых хрунявчиков получаются хрунята серые,черные и белые,причем серых в два раза больше,чем черных или белых. А.Как наследуется окраска шерсти: а)по доминантному типу; б)по рецессивному типу; в)промежуточным образом? Б.Какое должно быть расщепление по фенотипу при скрещивании серых хрунявчиков? В.Какое должно быть расщепление по генотипу при скрещивании серых хрунявчиков? Г.Какое должно быть расщепление по фенотипу при скрещивании черных хрунявчиков с серыми? Д.Какое должно быть расщепление по генотипу при скрещивании черных хрунявчиков с серыми?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) P. AA * AA g. A A F1. AA 100 % - Всё чёрные. 2) P. AA * Aa g. A A, a P. AA; Aa - Половина чёрных, половина серых. 1 : 1 3) P. Aa * Aa g. A,a A,g F1. AA; 2Aa; aa 1 : 2 : 1 Диагноз ясен! =) Это явный случай неполного доминирования - A - доминантный ген, a - рецессивный. Доминантная гомозигота проявляет черную окраску шерсти, рецессивная гомозигота - белую. А гетерозигота проявляет серую окраску в результате неплоного доминирования. По вопросам теста, как я понимаю, окраска шерсти наследуется а) "промежуточным образом" =) Б. Расщепление по фенотипу при скрещивании хрунявчиков - 1 : 2 : 1 В. По генотипу точно такое же - 1 : 2 : 1 Г. Ращсепление по фенотипу при скрещивании черных хрунявчиков с серыми: 1:1 - половина серых, половина чёрных. Д. По генотиу также - 1:1
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