Одна порода хрунявчиков представлена животными серой и черной масти. При скрещивании черных хрунявчиков хрунята получаются только черные.Скрещивание черных с серыми дает половину хрунят черных половину серых.При скрещивании сер...

Биология

Одна порода хрунявчиков представлена животными серой и черной масти. При скрещивании черных хрунявчиков хрунята получаются только черные.Скрещивание черных с серыми дает половину хрунят черных половину серых.При скрещивании серых хрунявчиков получаются хрунята серые,черные и белые,причем серых в два раза больше,чем черных или белых. А.Как наследуется окраска шерсти: а)по доминантному типу; б)по рецессивному типу; в)промежуточным образом? Б.Какое должно быть расщепление по фенотипу при скрещивании серых хрунявчиков? В.Какое должно быть расщепление по генотипу при скрещивании серых хрунявчиков? Г.Какое должно быть расщепление по фенотипу при скрещивании черных хрунявчиков с серыми? Д.Какое должно быть расщепление по генотипу при скрещивании черных хрунявчиков с серыми?

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