Какими реактивами нужно воспользоваться чтобы распознать глицерин,рибозу, сахарозу? а) растворами сульфата меди (I I),щелочи, соляной кислоты. б) растворами иодной воды, щелочи, медного купороса. в) Свежеосаждённым гидроксидом ...

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а) Так как при добавлении соляной кислоты к сахарозе, то появляются молекулы с альдегидными группами( глюкоза), дающие при реакции с Cu(OH)2 не только синее окрашивание, свойственное спиртам, но и коричнево-красное окрашивание в результате восстановление гидроксида меди(II) до оксида меди Cu2O. Глицерин также прореагирует со свежеосаждённым Cu(OH)2 (который у нас имеется из реакции между щелочью и растворимой солью меди, в результате получается Cu(OH)2). Даёт синее окрашивание, но нету коричнево-красного окрашивания. Ясное дело, что оставшееся вещество - рибоза