Какими реактивами нужно воспользоваться чтобы распознать глицерин,рибозу, сахарозу? а) растворами сульфата меди (I I),щелочи, соляной кислоты. б) растворами иодной воды, щелочи, медного купороса. в) Свежеосаждённым гидроксидом ...
Химия
Какими реактивами нужно воспользоваться чтобы распознать глицерин,рибозу, сахарозу? а) растворами сульфата меди (I I),щелочи, соляной кислоты. б) растворами иодной воды, щелочи, медного купороса. в) Свежеосаждённым гидроксидом меди (I I),медной проволкой,соляной кислотой. г) аммиачным раствором оксида серебра, раствором щелочи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) Так как при добавлении соляной кислоты к сахарозе, то появляются молекулы с альдегидными группами( глюкоза), дающие при реакции с Cu(OH)2 не только синее окрашивание, свойственное спиртам, но и коричнево-красное окрашивание в результате восстановление гидроксида меди(II) до оксида меди Cu2O. Глицерин также прореагирует со свежеосаждённым Cu(OH)2 (который у нас имеется из реакции между щелочью и растворимой солью меди, в результате получается Cu(OH)2). Даёт синее окрашивание, но нету коричнево-красного окрашивания. Ясное дело, что оставшееся вещество - рибоза
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