газу передано количество теплоты 150 Дж,и внешние силы осуществили над ним роботу 350Дж.чемуравна смена внутренней энергии?

Физика
газу передано количество теплоты 150 Дж,и внешние силы осуществили над ним роботу 350Дж.чемуравна смена внутренней энергии?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=A+dU dU=Q-A=150Дж-350Дж=-200Дж
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