газу передано количество теплоты 150 Дж,и внешние силы осуществили над ним роботу 350Дж.чемуравна смена внутренней энергии?
Физика
газу передано количество теплоты 150 Дж,и внешние силы осуществили над ним роботу 350Дж.чемуравна смена внутренней энергии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=A+dU dU=Q-A=150Дж-350Дж=-200Дж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
задача по математике 2 класс.В одну коробку сложили футбольные и теннисные мячи, всего 13 мячей.Сколько в коробке теннисных и сколько футбольных мя...
Алгебра
помогите пожалуйста Три карандаша и пять авторучек вместе стоят 50 р а шесть карандашей и три авторучки вместе стоят 51 р Сколько стоит карандаш и ...
Русский язык