фонетический разбор слова лев
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фонетический разбор слова лев
Ответ(ы) на вопрос:
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Лев- 1 слог, 3 б.,3 зв. л - [л'] - согл., звонк.непарн., сонорн., мягкий, парн. е - [э] - гласный, ударный в - [ ф] -согл.,глух.,парн.,тв., парн. -------------------------------- 3 буквы, 3 звука
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