задача по математике 2 класс.В одну коробку сложили футбольные и теннисные мячи, всего 13 мячей.Сколько в коробке теннисных и сколько футбольных мячей, если футбольных мячей на 5 меньше, чем теннисных?

Математика

задача по математике 2 класс.В одну коробку сложили футбольные и теннисные мячи, всего 13 мячей.Сколько в коробке теннисных и сколько футбольных мячей, если футбольных мячей на 5 меньше, чем теннисных?

Автор: Гость