задача по математике 2 класс.В одну коробку сложили футбольные и теннисные мячи, всего 13 мячей.Сколько в коробке теннисных и сколько футбольных мячей, если футбольных мячей на 5 меньше, чем теннисных?
Математика
задача по математике 2 класс.В одну коробку сложили футбольные и теннисные мячи, всего 13 мячей.Сколько в коробке теннисных и сколько футбольных мячей, если футбольных мячей на 5 меньше, чем теннисных?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-футбольных мячей Х+5- теннисных мячей Х+Х+5=13 2Х=8 Х=4-футбольных 4+5=9-теннисных
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