помогите пожалуйста Три карандаша и пять авторучек вместе стоят 50 р а шесть карандашей и три авторучки вместе стоят 51 р Сколько стоит карандаш и авторучка в отдельности

Алгебра
помогите пожалуйста Три карандаша и пять авторучек вместе стоят 50 р а шесть карандашей и три авторучки вместе стоят 51 р Сколько стоит карандаш и авторучка в отдельности
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x + 1.66666666667 y = 16.6666666667  x + 0.5 y = 8.5  x + 1.66666666667 y = 16.6666666667  x - x + 0.5 y - 1.66666666667 y = 8.5 - 16.6666666667  x + 1.66666666667 y = 16.6666666667  -1.16666666667 y = -8.16666666667  x + 1.66666666667 y = 16.6666666667  y = 7  x + 11.6666666667 = 16.6666666667  y = 7  x = 5  y = 7
Гость:
3k + 5a = 50 6k + 3a = 51 выразим из 1 уравнения k k=(50 - 5a)/3 подставим под второе 6 * (50 - 5a)/3 + 3a = 51 100 - 10a + 3a - 51 =0 -7a - 49=0 7a=49 a=7 => k=(50-35)/3=15/3=5  авторучки 7р карандаши 5 р
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