помогите пожалуйста Три карандаша и пять авторучек вместе стоят 50 р а шесть карандашей и три авторучки вместе стоят 51 р Сколько стоит карандаш и авторучка в отдельности

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помогите пожалуйста Три карандаша и пять авторучек вместе стоят 50 р а шесть карандашей и три авторучки вместе стоят 51 р Сколько стоит карандаш и авторучка в отдельности

Автор: Гость