треугольник МАВ и квадрат АВСD имеют общую сторону АВ, и их плоскости взаимно перпендикулярны. Угол MAD равен ... (нужно решение и рисунок)

Алгебра
треугольник МАВ и квадрат АВСD имеют общую сторону АВ, и их плоскости взаимно перпендикулярны. Угол MAD равен ... (нужно решение и рисунок)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плоскость МАВ перпендикулярона по условию. Следовательно AD перпендикуляроно любой прямой находящейся в лоскости АВМ. Плоскости перпендикулярны, значит перпендикулярны все прямые. Угол МАD = 90 градусов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сумма длины и ширины прямоугольника равна 14см.Длина больше ширины на 4см.Чему равна площадь прямоугольника?
Ответить
Физика
газу передано количество теплоты 150 Дж,и внешние силы осуществили над ним роботу 350Дж.чемуравна смена внутренней энергии?
Ответить
Русский язык
фонетический разбор слова лев
Ответить
Математика
задача по математике 2 класс.В одну коробку сложили футбольные и теннисные мячи, всего 13 мячей.Сколько в коробке теннисных и сколько футбольных мя...
Ответить
Алгебра
помогите пожалуйста Три карандаша и пять авторучек вместе стоят 50 р а шесть карандашей и три авторучки вместе стоят 51 р Сколько стоит карандаш и ...
Ответить