треугольник МАВ и квадрат АВСD имеют общую сторону АВ, и их плоскости взаимно перпендикулярны. Угол MAD равен ... (нужно решение и рисунок)
Алгебра
треугольник МАВ и квадрат АВСD имеют общую сторону АВ, и их плоскости взаимно перпендикулярны. Угол MAD равен ... (нужно решение и рисунок)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плоскость МАВ перпендикулярона по условию. Следовательно AD перпендикуляроно любой прямой находящейся в лоскости АВМ. Плоскости перпендикулярны, значит перпендикулярны все прямые. Угол МАD = 90 градусов
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