треугольник МАВ и квадрат АВСD имеют общую сторону АВ, и их плоскости взаимно перпендикулярны. Угол MAD равен ... (нужно решение и рисунок)

Алгебра

треугольник МАВ и квадрат АВСD имеют общую сторону АВ, и их плоскости взаимно перпендикулярны. Угол MAD равен ... (нужно решение и рисунок)

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