составь текст на тему Ну и котик-коток.слова-маленькие,красивые,рыбки,плавают,вода,аквариум,любопытный,кот,увидел,крадётся,опустил лапу,хитрый,хочет поймать,ну и котик-коток
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составь текст на тему Ну и котик-коток.слова-маленькие,красивые,рыбки,плавают,вода,аквариум,любопытный,кот,увидел,крадётся,опустил лапу,хитрый,хочет поймать,ну и котик-коток
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На столе стоял аквариум. В нем плавали маленькие красивые рыбки. Блестя разноцветной чешуей. Но в доме появился большой рыжий кот. - ужасный проказник и непоседа. Ему до всего было дело. Хорошо, когда в доме были хозяева. Они играли с котом, и коту некогда было скучать. Но оставаясь один, бедняжка начинал скучать. И вот однажды кот заметил нарядных рыбок. Любопытный зверь крутился возле аквариума, придумывал, как пригласить рыбок поиграть. Подкрался он к аквариуму, опустил лапу: хочет поймать бедняжек! Раз, два, три - цап, и поймал! Нуи котик-коток, ну и хитрый зверек! Да разве с рыбками так поиграешь?
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