когда ваши родители были детьми, молоко продовали в литровых и поллитровых стеклянных бутылках, пустые бутылки из-под молока можно было сдавать в магазин по цене 20коп. и 15коп.соответственно.Петя пошёл в магазин без денег, взя...
Математика
когда ваши родители были детьми, молоко продовали в литровых и поллитровых стеклянных бутылках, пустые бутылки из-под молока можно было сдавать в магазин по цене 20коп. и 15коп.соответственно.Петя пошёл в магазин без денег, взяв с собой пустые бутылки-6литровых и 6-пол-литровых.в магазине было только разливное молоко по 22коп за литр.Петя решил сдать часть бутылок, а купленное на полученные деньги молоко налить в оставшиеся бутылки.Какое наибольшее количество молока он сможет принести домой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выгоднее сдавать бутылки по 0,5 литра, а купленное молоко наливать в литровые бутылки. Поэтому следует сдать все 6 по 0,5 л и 1 по 1 л. 1) 15*6+20*1=110 (коп.) - выручит Петя за стеклянную тару 2) 110:22=5 (л) Ответ: Петя сможет принести домой максимум 5 литров молока.
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