когда ваши родители были детьми, молоко продовали в литровых и поллитровых стеклянных бутылках, пустые бутылки из-под молока можно было сдавать в магазин по цене 20коп. и 15коп.соответственно.Петя пошёл в магазин без денег, взя...

Математика

когда ваши родители были детьми, молоко продовали в литровых и поллитровых стеклянных бутылках, пустые бутылки из-под молока можно было сдавать в магазин по цене 20коп. и 15коп.соответственно.Петя пошёл в магазин без денег, взяв с собой пустые бутылки-6литровых и 6-пол-литровых.в магазине было только разливное молоко по 22коп за литр.Петя решил сдать часть бутылок, а купленное на полученные деньги молоко налить в оставшиеся бутылки.Какое наибольшее количество молока он сможет принести домой?

Автор: Гость