Решить ионное уравнение: 1) FeSo4 + KoH- ..... 2). Na2CO3 + HNO3-........
Химия
Решить ионное уравнение: 1) FeSo4 + KoH- ..... 2). Na2CO3 + HNO3-........
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. FeSO4 + 2KOH = Fe(OH)2 + K2SO4 Fe2(SO4)3 + 6KOH = 2Fe(OH)3 + 3K2SO4 2. Na2CO3 + HNO3 = H2O + CO2 + NaNO3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
наполненный доверху водой сосуд весит 5кг, а на полненный наполовину-3кг250г.сколько воды вмещает сосуд?
Русский язык
составь текст на тему Ну и котик-коток.слова-маленькие,красивые,рыбки,плавают,вода,аквариум,любопытный,кот,увидел,крадётся,опустил лапу,хитрый,хоче...
Алгебра
треугольник МАВ и квадрат АВСD имеют общую сторону АВ, и их плоскости взаимно перпендикулярны. Угол MAD равен ... (нужно решение и рисунок)