наполненный доверху водой сосуд весит 5кг, а на полненный наполовину-3кг250г.сколько воды вмещает сосуд?
Математика
наполненный доверху водой сосуд весит 5кг, а на полненный наполовину-3кг250г.сколько воды вмещает сосуд?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вес сосуда - х вес воды - у х+у=5 х+0,5у=3,25 у=3,5 л
Гость:
5-3,25=1,75 (кг) - половина всего кол-ва воды, которую вмещает сосуд 1,75*2=3,5 (кг) воды вмещает сосуд
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