решить уравнения с коментированием по компонентам действий:(40*х):10=28пожалуйста помогите решить
Математика
решить уравнения с коментированием по компонентам действий:(40*х):10=28пожалуйста помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40x :10=28 40x=28*10 40x=280 x=7
Гость:
(40*х):10=28 40*х=28*10 40*х=280 х=280:40 х=7
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