помогите написать марфологический разбор к словам бочку, водой
Русский язык
помогите написать марфологический разбор к словам бочку, водой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
бочку-сущ,т.к. 1.обозн. предмет,отв. на вопрос что? 2.н.ф.-бочка,нарицательное,неодуш.,ж.р.,1-е скл.,Дательный падеж,ед.ч. водой-сущ.,т.к 1.обозн. предмет,отв. на вопрос что? 2.н.ф.-вода.нариц.,неодуш.,ж.р.,1-е скл.,Творительный падеж,ед.ч.
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