в любом публицистическом тексте найдите побудительный или восклицательное предложение торжесственная лексика антонимы слова с пересным значением

Гость: Гость:

Люди,будьте добрее к друг другу. * Как горько было сердцу молодому, Когда я уходил с отцовского двора, Сказать прости родному дому! * Будьте счастливы,молодожёны! * Из магазина вышел пожилой мужчина с большой чёрной собакой,а из кафе вышла молодая красивая девушка,с маленькой миниатюрной кошкой. * Ты просто ранишь моё сердце своим поступком.