в любом публицистическом тексте найдите побудительный или восклицательное предложение торжесственная лексика антонимы слова с пересным значением
Русский язык
в любом публицистическом тексте найдите побудительный или восклицательное предложение торжесственная лексика антонимы слова с пересным значением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люди,будьте добрее к друг другу. * Как горько было сердцу молодому, Когда я уходил с отцовского двора, Сказать прости родному дому! * Будьте счастливы,молодожёны! * Из магазина вышел пожилой мужчина с большой чёрной собакой,а из кафе вышла молодая красивая девушка,с маленькой миниатюрной кошкой. * Ты просто ранишь моё сердце своим поступком.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Двигатель получает от нагревателя каждую секунду 7200 Дж теплоты и отдаёт холодильник 64000 Дж. Опредилите КПД.
Математика
когда ваши родители были детьми, молоко продовали в литровых и поллитровых стеклянных бутылках, пустые бутылки из-под молока можно было сдавать в м...
Математика
наполненный доверху водой сосуд весит 5кг, а на полненный наполовину-3кг250г.сколько воды вмещает сосуд?