тангенс 30умножить на косенус 30 умножить на синус 30 умножить на тангенс 45умножить на тангенс60

Геометрия

тангенс 30умножить на косенус 30 умножить на синус 30 умножить на тангенс 45умножить на тангенс60

Автор: Гость