тангенс 30умножить на косенус 30 умножить на синус 30 умножить на тангенс 45умножить на тангенс60

Геометрия
тангенс 30умножить на косенус 30 умножить на синус 30 умножить на тангенс 45умножить на тангенс60
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
tg30*co30*sin30*tg45*tg60=используем основное тригонометрическое тождество tg x *cos x =sin x sin30*sin30*tg45*tg60=используем табличные значения =1/2*1/2*1*корень(3)=корень(3)/4
Гость:
Используя таблицу, можем найти значение этого выражения: [latex]tg30*cos30*sin30*tg45*tg60=\frac{\sqrt{3}}{4}[/latex]
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