сочинение на тему: мой любимый мультфильм

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Вчера я наблюдал большой мультфильм "Hakuna Mathata". Мне понравилось это очень. Это стало одним из моих любимых мультфильмов. Я наблюдал это, потому что этот фильм дал большую забаву людям различных характеров. Именно поэтому мне нравится это очень. Человеком, который направил фильм, является Брэдли Рэймонд. Ведущими актерами, которые дали их голоса мультфильму, является Натан-Лейн, Эрни Сэбелла, Джули Кэвнер, Джерри Стиллер, Мэтью Бродерик, Мойра Келли и Вупи Голдберг. Не было никаких спецэффектов в мультфильме, но саундтреки были удивительными. Этот мультфильм о дружбе между 3 персонажами – Тимон, Pumba, и Simba. Они находятся в Африке. Тимон был сослан из его племени. Он встретил обезьяну, которая сказала ему о специальном месте "Hakuna Mathata". Обезьяна сказала, что "Hakuna Mathata" не означал "Проблемы". Когда Тимон искал это место, он встретил Pumba, и они стали друзьями до конца мультфильма. Я рекомендую этот фильм. Вы должны видеть это, потому что это хорошо для людей различных возрастов и характеров, и я уверен, что Вам понравится это.