Задача. Сергей может выполнить a тестов за 1/n часа. Сколько тестов он решит за n часов при такой скорости?

Алгебра

Задача. Сергей может выполнить a тестов за 1/n часа. Сколько тестов он решит за n часов при такой скорости?

Автор: Гость