Задача. Сергей может выполнить a тестов за 1/n часа. Сколько тестов он решит за n часов при такой скорости?

Алгебра
Задача. Сергей может выполнить a тестов за 1/n часа. Сколько тестов он решит за n часов при такой скорости?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сергей может выполнить a тестов за 1/n часа, значит за час он решит a*n тестов,а за n часов a*n*n=an^2 тестов
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