Задача. Сергей может выполнить a тестов за 1/n часа. Сколько тестов он решит за n часов при такой скорости?
Алгебра
Задача. Сергей может выполнить a тестов за 1/n часа. Сколько тестов он решит за n часов при такой скорости?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сергей может выполнить a тестов за 1/n часа, значит за час он решит a*n тестов,а за n часов a*n*n=an^2 тестов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Английский язык
wasnt very happy/ he wanted his son to mary . had danced with all the girls at the ball. but he hadnt fallen in love with ane of them