Раскрыть смысл пословиц:старая дружба в огне не горит и в воде не тонет. у работящего в руках огнём дело горит. не горячись: простынешь-пожалеешь.

Гость: Гость:

1. смысл в том что её нельзя разрушить, она такая крепкая что в воде не горит и в воде не тонет 2. работящий трудится а не ленится или чтонибудь в этом роде 3. не смог раскрыть смысл уж как-то для меня запутано если чем-то помогло одобри моё решение