Раскрыть смысл пословиц:старая дружба в огне не горит и в воде не тонет. у работящего в руках огнём дело горит. не горячись: простынешь-пожалеешь.
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Раскрыть смысл пословиц:старая дружба в огне не горит и в воде не тонет. у работящего в руках огнём дело горит. не горячись: простынешь-пожалеешь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. смысл в том что её нельзя разрушить, она такая крепкая что в воде не горит и в воде не тонет 2. работящий трудится а не ленится или чтонибудь в этом роде 3. не смог раскрыть смысл уж как-то для меня запутано если чем-то помогло одобри моё решение
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