Перешеек, соединяющий Африку с Азией

Українська література
Перешеек, соединяющий Африку с Азией
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это Суэцкий перешеек ))пользуйся)
Гость:
Суэцкий перешеек соединяет Африку с Азией)
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