Помогите составить составить предложения в Present Perfect и перевести 1.I have English lessons. 2. The teacher is putting our marks into the register. 3. My friends take exams. 4. Tanya started school at the age of five. 5. Th...

I have had English lessons. The teacher has put our marks into the register. My friends have taken exams. Tanya has started school at the age of five. The headmaster has explained the things clearly. I have worried about you. I have had a meal it the canteen. I have shall enjoyed the nature. Перевод: У меня были уроки английского языка.Учитель поставил наши знаки в реестр. Мои друзья сдали экзамены. Таня пошла в школу в возрасте пяти лет. Директор объяснил вещи ясно. Я беспокоюсь о тебе. У меня была еда в столовой. Я должен пользоваться природой.( немного не альтернативный перевод)