что предопределило крах версальской системы?

Обществознание
что предопределило крах версальской системы?
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Гость:
Анонимность предопределило крах версальской системы  
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