Написать уравнения реакций:брома с литием; бромоводородной кислоты с оксидом лития; бромоводородной кислоты с гидроксидом лития. Это срочно!

Химия

Написать уравнения реакций:брома с литием; бромоводородной кислоты с оксидом лития; бромоводородной кислоты с гидроксидом лития. Это срочно!

Автор: Гость