Написать уравнения реакций:брома с литием; бромоводородной кислоты с оксидом лития; бромоводородной кислоты с гидроксидом лития. Это срочно!
Химия
Написать уравнения реакций:брома с литием; бромоводородной кислоты с оксидом лития; бромоводородной кислоты с гидроксидом лития. Это срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Br2 + 2Li = 2LiBr 2HBr + Li2O = 2LiBr + H2O HBr + LiOH = LiBr + H2O Простейшие реакции. Первая реакция ОВР, соединения. Вторая и третья - реакция неайтрализации. =)
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