психологи считают что на выход из безработицы влияют два фактора: собственная активность и осознание проблемы. Как ты понимаешь сущность этих факторов

География
психологи считают что на выход из безработицы влияют два фактора: собственная активность и осознание проблемы. Как ты понимаешь сущность этих факторов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чем активнее человек, тем быстрее найдёт свою работу.  во первых, потому что работодатели будут видет ьвтебе перспективного и открытого человека, а во-вторых, так ты покажешь что хочшеь работать)  осознание проблемы даёт толчёк к саморазвитию, например можно научится водить машину, получить второе высшее 
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