психологи считают что на выход из безработицы влияют два фактора: собственная активность и осознание проблемы. Как ты понимаешь сущность этих факторов

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Чем активнее человек, тем быстрее найдёт свою работу. во первых, потому что работодатели будут видет ьвтебе перспективного и открытого человека, а во-вторых, так ты покажешь что хочшеь работать) осознание проблемы даёт толчёк к саморазвитию, например можно научится водить машину, получить второе высшее