составить уравнение окружности с центром в точке А(-2,9) и радиусом 2

Алгебра
составить уравнение окружности с центром в точке А(-2,9) и радиусом 2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уравнение окружности (х-x0)^2+(y-y0)^2=R^2   x0=-2, y=9, R=2 (x-(-2))^2+(y-9)=2^2 (x+2)^2+(y-9)^2=4
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