как называется продукт реакции H2S.
Химия
как называется продукт реакции H2S.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С водородом при нагревании сера образует сероводород H2S Сероводород используют для получения серы, неорганических и органических серосодержащих соединений.
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