Велосипедист отправился с некоторой скоростью из города А в город В, расстояние между которыми равно 88 км. Возвращаясь из В в А, он ехал поначалу с той же скоростью, но через 1 час пути вынужден был сделать остановку на 15 мин...
Алгебра
Велосипедист отправился с некоторой скоростью из города А в город В, расстояние между которыми равно 88 км. Возвращаясь из В в А, он ехал поначалу с той же скоростью, но через 1 час пути вынужден был сделать остановку на 15 мин. После этого он продолжил путь в А, увеличив скорость на 2 км/ч, и в результате затратил на обратный путь столько же времени, сколько на путь из А в В. Найдите скорость велосипедиста на пути из А в В.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х скорость велосипедиста. 88/x=(88-x)/(x+2)+1,25 88x+88*2-88x+x^2=1,25(x^2+2x) 0,25x^2+2,5x-2*88=0 x^2+10x-8*88=0 х=-5+sqrt(729)=-5+27=22
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