периметр равнобедренного треугольника 45см, одна из его сторон больше другой на 9см. Найдите стороны этого треугольника?

Геометрия

периметр равнобедренного треугольника 45см, одна из его сторон больше другой на 9см. Найдите стороны этого треугольника?

Автор: Гость