периметр равнобедренного треугольника 45см, одна из его сторон больше другой на 9см. Найдите стороны этого треугольника?
Геометрия
периметр равнобедренного треугольника 45см, одна из его сторон больше другой на 9см. Найдите стороны этого треугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)пусть боковая сторона будет х см,тогда 2 боковая будет также х см(по свойствам равнобедр.треуг-ка)...3 сторона будет х-9...т.к. периметр раввен 45 см...составим уравнение.. х+х+х+9=45 3х+9=45 3х=36 х=12(см)-боковая сторона ...12+9=21 см.... ответ:12 см,12 см,21 см 2)пусть основание труг-ка будет х см...тогда боковая сторона будет х+9 см...составим уравнение.. х+х+9+х+9=45 3х+18=45 3х=27 х=9(основание)... 9+9=18-боковая сторона.. ответ:9см,18см,18см...
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