определите силу тока в электрической лампе, если через нее за 5 мин проходит электрический заряд 150 Кл
Физика
определите силу тока в электрической лампе, если через нее за 5 мин проходит электрический заряд 150 Кл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот, пожалуйста: I = q : t I = 150Кл : 300с = 0.5А Ответ: 0.5А
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