какое расстояние проедет легковая машина за 4 ч, если скорость легковой машины 74,8 км/ч?

Математика
какое расстояние проедет легковая машина за 4 ч, если скорость легковой машины 74,8 км/ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)74.8*4=299.2км-проедет машина за 4 часа.
Гость:
74,8*4=299,2 км чтобы найти расстояние нужно скорость умножить на время
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