Внутренняя энергия идеального газа в запаянном сосуде постоянного объема определяется:   1)  хаотическим движением молекул газа 2)  движением всего сосуда с газом 3)  взаимодействием сосуда с газом и Земли 4)  действием на сосу...

Физика
Внутренняя энергия идеального газа в запаянном сосуде постоянного объема определяется:   1)  хаотическим движением молекул газа 2)  движением всего сосуда с газом 3)  взаимодействием сосуда с газом и Земли 4)  действием на сосуд с газом внешних сил    
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.   ибо : изменение внутр энергии = дельта Т * количество вещества * молярную теплоемкость   Интенсивность хаотического движения молекул газа - это мера температуры   при абсолютном нуле - движения нет вообще.
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