Внутренняя энергия идеального газа в запаянном сосуде постоянного объема определяется: 1) хаотическим движением молекул газа 2) движением всего сосуда с газом 3) взаимодействием сосуда с газом и Земли 4) действием на сосу...

Физика

Внутренняя энергия идеального газа в запаянном сосуде постоянного объема определяется: 1) хаотическим движением молекул газа 2) движением всего сосуда с газом 3) взаимодействием сосуда с газом и Земли 4) действием на сосуд с газом внешних сил

Автор: Гость