Внутренняя энергия идеального газа в запаянном сосуде постоянного объема определяется: 1) хаотическим движением молекул газа 2) движением всего сосуда с газом 3) взаимодействием сосуда с газом и Земли 4) действием на сосу...
Физика
Внутренняя энергия идеального газа в запаянном сосуде постоянного объема определяется: 1) хаотическим движением молекул газа 2) движением всего сосуда с газом 3) взаимодействием сосуда с газом и Земли 4) действием на сосуд с газом внешних сил
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. ибо : изменение внутр энергии = дельта Т * количество вещества * молярную теплоемкость Интенсивность хаотического движения молекул газа - это мера температуры при абсолютном нуле - движения нет вообще.
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