укажите глаголыв форме повелительного наклонения. в форме какого наклонения стоят остальные глаголы ! памогите плиз 1)сей овёс,когда бёрёзовый лист станет распускаться . Ячмень сей ,когда цветёт калина.(народные предметы ) 2)Ев...
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укажите глаголыв форме повелительного наклонения. в форме какого наклонения стоят остальные глаголы ! памогите плиз 1)сей овёс,когда бёрёзовый лист станет распускаться . Ячмень сей ,когда цветёт калина.(народные предметы ) 2)Евсей ,Евсей ,муку просей, А просеешь муку-- Испеки в печи калачи Да м..чи на стол горячи. 3)дождик ,лей ,лей ,лей (на) меня и на людей ! на людей по ложке , на меня по крошке. А на Бабу Ягу __ Лей по целому ведру!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повелит наклонение: сей, мей, просей, испеки, мечи, лей, лей, лей, лей. Изъявительное наклонение: станет, цветет, просеешь. В начальной форме: распускаться ( возвратная форма )
Гость:
повелительное наклонение:сей,просей,испеки,лей изъявительное наклонение:станет,цветёт,просеешь
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