почему Грегор Мендель,не будучи биологом открыл наследственность?
Биология
почему Грегор Мендель,не будучи биологом открыл наследственность?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грегор Мендель не открывал неследственность =) Он открыл законы наследственности. Если бы можно было, я бы дал цитату с вики, но тут, видите ли, нельзя) Поэтому скажу сам. Мендель с детства интересовался биологией(так как в детстве он работал садовником, к примеру). Потом он начал изучать естественные науки. В Вене его заинтересовал процесс гибридизации растений, однако в институт его не взяли, после двух попыток поступить :). И хоть у него не было специализированного биологического образования, знание остальных точных и естественных наук(в частности, раздела математики - статистики) позволило ему в результате наблюдений и экспериментов вывести его законы.
Гость:
Менделю всегда была интересна биология. Он жил в монастыре, однако понимал, что в мире не все так просто, как трактует библия. Он был уверен, что в библии написана лож и решил убедиться в этом, и стал исследовать принципы размножения бобовых (гороха). Таким образом менделем были открыты 3 закона генетики.
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