почему Грегор Мендель,не будучи биологом открыл наследственность?

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Грегор Мендель не открывал неследственность =) Он открыл законы наследственности. Если бы можно было, я бы дал цитату с вики, но тут, видите ли, нельзя) Поэтому скажу сам. Мендель с детства интересовался биологией(так как в детстве он работал садовником, к примеру). Потом он начал изучать естественные науки. В Вене его заинтересовал процесс гибридизации растений, однако в институт его не взяли, после двух попыток поступить :). И хоть у него не было специализированного биологического образования, знание остальных точных и естественных наук(в частности, раздела математики - статистики) позволило ему в результате наблюдений и экспериментов вывести его законы.