на какую цифру оканчивается произведение всех нечётных чисел от 1 до 1997?

Гость: Гость:

Произведение всех этих чисел будет очень большим, а знать его нам и не нужно. Нам нужно знать, на какую цифру оно оканчивается. Поэтому, надо просто поразмышлять. Вот ряд нечётных чисел: 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... Мы видим, что у нас есть пятёрка, которая при умножении на чётное число даёт число, оканчивающееся на ноль, а при умножении на нечётное - Пятёрку. А ещё мы видим, что любое произведение нечётных чисел - есть нечётное число. Поэтому, это произведение заканчивается на пять. =)