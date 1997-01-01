на какую цифру оканчивается произведение всех нечётных чисел от 1 до 1997?

Математика
на какую цифру оканчивается произведение всех нечётных чисел от 1 до 1997?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Произведение всех этих чисел будет очень большим, а знать его нам и не нужно. Нам нужно знать, на какую цифру оно оканчивается. Поэтому, надо просто поразмышлять. Вот ряд нечётных чисел: 1, 3, 5, 7, 9, 11 ...   Мы видим, что у нас есть пятёрка, которая при умножении на чётное число даёт число, оканчивающееся на ноль, а при умножении на нечётное - Пятёрку.   А ещё мы видим, что любое произведение нечётных чисел - есть нечётное число.   Поэтому, это произведение заканчивается на пять. =)       
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