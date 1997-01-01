сочинение про любимую собачку
Литература
сочинение про любимую собачку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мой верный дружочек! Однажды тётя подарила мне щенка. Я очень обрадовалась!. Мы назвали его Дружок. Он весь был белый и пушистый, только за ушком виднелось сероее пятнышко. Однажды, когда мы гуляли с ним возле пруда, то заметили игрушку, которая плыла по воде, и девочку плачущую из-за потери. Тогда наш Дружок прыгнул в пруд и вытащил игрушку.-Спасибо, пёсик-сказала девочка!. наш дружочек так обрадовался и вырожал свою радость лаем.Дружок очень отважный, добрый, славный, смелый. Я очень рада, что он появился в моей жизни.
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