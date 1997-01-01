Сколько существует различных треугольников, у которых одна сторона равна 1, а два угла равны 50 градусов и 60 градусов?

Геометрия

Сколько существует различных треугольников, у которых одна сторона равна 1, а два угла равны 50 градусов и 60 градусов?

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