как вели себя в русских землях монголы

Обществознание
как вели себя в русских землях монголы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По разному. Совершали набеги на южные русские княжества, помогали северным русским княжествам отбиться от тевтонских рыцарей, а также помогали русским князьям биться друг против друга ...
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