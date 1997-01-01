как вели себя в русских землях монголы
Обществознание
как вели себя в русских землях монголы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По разному. Совершали набеги на южные русские княжества, помогали северным русским княжествам отбиться от тевтонских рыцарей, а также помогали русским князьям биться друг против друга ...
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